- Eliminat în sferturi de la Wimbledon, Roger Federer a anuntat, marti, ca nu va evolua la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentari la genunchi."Din pacate, în timpul sezonului de iarba, am suferit din nou o problema la genunchi si…

- Sorana Cirstea, locul 45 WTA, si-a motivat absenta de la JO de la Tokyo prin faptul ca este accidentata si urmeaza sa faca o pauza competitionala de luna. "Ar fi fost o onoare sa-mi reprezint tara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa din pacate nu pot face acest lucru din cauza rupturii…

- Simona Halep nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza COSR pe pagina de Facebook. Halep afirma ca decizia a fost una greu de luat. "Nimic nu ma face mai mandra decat sa reprezint Romania, dar din pacate recuperarea dupa accidentarea la glezna dureaza mai mult si am decis…

- Mihai Covaliu (43 de ani), președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a anunțat ca Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice. Cea mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania nu va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Motivul este reprezentat…

- Dominic Thiem s-a retras din meciul jucat împotriva francezului Adrian Mannarino și a parasit turneul de la Mallorca. În momentul în care conducea cu 5-2 în primul set, campionul en-titre de la US Open s-a accidentat la încheietura mâinii drepte și nu a mai putut…

- Naomi Osaka, 23 de ani, locul 2 WTA, a anunțat ca nu va participa la Wimbledon, turneu care se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. In schimb, nipona spune ca va fi incantata sa joace in fața fanilor din țara ei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, relateaza Gazeta Sporturilor . „Naomi Osaka nu…

- Rafael Nadal (35 de ani, 2 ATP) a anunțat in urma cu scurt timp ca nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Inca de la conferința de presa ce a urmat infrangerii cu Novak Djokovic de la Roland Garros, Rafa Nadal pusese sub semnul incertitudinii prezența sa la Wimbledon. Spaniolul…

- VIDEO! Primarul Gentea propune acordarea Titlului de Cetațean de Onoare campionului Robert Glința. ”In prima ședința de Consiliu Local, in aceasta luna, așa cum am promis, voi propune ca Robert Glința, campionul care ne-a facut mandri ca suntem piteșteni, sa fie onorat cu Titlul de Cetațean de Onoare…