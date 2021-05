Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (8 ATP) a facut un apel catre organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, programate pentru aceasta vara, sa puna capat incertitudinii cu privire la desfasurarea evenimentului, scrie Reuters. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, considerat cel mai bun jucator din istoria tenisului, a spus ca ”personal” este in dubiu cu privire la prezenta sa la Olimpiada pe fondul informatiilor ”neclare” privitoare la organizarea JO in contextul pandemiei de coronavirus. „Sincer, nu stiu ce sa cred. Sunt in dubiu. Mi-ar placea sa particip la Jocurile…