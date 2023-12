Dupa ce in luna octombrie a acestui an Mircea Baniciu și Nicu Covaci au cantat pe aceeași scena in cadrul unui concert susținut la Porto Arte in Timișoara, evenimentul s-a repetat și joi seara in cadrul concertului Rock for Life, care a avut loc in parcarea UBC3 din Iulius Town. Inainte de a urca pe […] Articolul Rock pentru viața: spectacol impresionant la Timișoara, in cadrul weekendului de incheiere al Capitalei Culturale Europene (video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .