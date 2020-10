Rochiile de seară potrivite pentru tinerele din Lugoj. Tu ce model alegi? Fie ca trebuie sa mergi la o nunta sau la un botez, fie ești invitata la un cocktail party, ai nevoie de o ținuta impecabila, cu care sa faci ravagii. Bineințeles ca nu poți merge intr-un outfit casual, de zi cu zi, ci ai nevoie de o vestimentație sofisticata, extrem de eleganta. Daca iți dorești sa-ți pui silueta in evidența sau sa accentuezi varsta pe care o ai, ai doar cateva modele de rochii la dispoziție. Foarte multe tinere din Lugoj aleg rochii de seara nepotrivite, fapt pentru care trebuie sa citești lista de mai jos, pentru a vedea care sunt modelele perfecte pentru tine. … Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca va negocia un post de viceprimar general al Bucurestiului, dupa ce PNL si PMP au incheiat aliante in consiliile judetene si consiliile locale din tara. Eugen Tomac declara ca PMP si-ar dori un post de viceprimar al Capitalei: "Deocamdata am agreat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu a vorbit cu Gabriela Firea, care a pierdut alegerile în Capitala, deși au trecut mai bine de 17 ore de la anunțarea primelor rezultate exit-poll care l-au dat câștigator pe Nicușor Dan. "Nu am vorbit cu Gabriela Firea, o sa am o discuție dupa aceasta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea…

- Nicolae Moisescu este candidatul PSD pentru functia de primar al municipiului Campina. Moisescu a elaborat un plan bine structurat pentru urmatorii 4 ani, care include proiecte de dezvoltare in educatie, sanatate, digitalizare, infrastructura, s.a.m.d. "Programul de Guvernare CAMPINA #bineințeles pentru…

- In ce condiții se filmeaza acum serialul Vlad Pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea filmarilor pentru majoritatea producțiilor de televiziune vreme de mai multe luni. Viața trebuie sa-și reia insa un curs cat de cat normal. Nu un normal „obișnuit”, ci unul nou. Mai exact, cu toții trebuie sa ne…

- Titlurile de stat pentru populatie Fidelis au intrat, joi, la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a deschis sedinta alaturi de reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara, ai Consortiului de Intermediere a Ofertei si ai BVB - gazda…

- MInistrul Finatelor, Florin Citu, a fost intrebat, vineri seara, despre cresterea pensiilor si a afirmat: ”Eu am spus ca Ministerul de Finante a venit cu o propunere, decizia este una politica. Decizia finala, cu cat vor creste pensiile de la 1 septembrie, 14 la suta, daca aceasta va fi decizia, o vom…