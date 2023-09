Azi incepe noul an scolar pentru aproximativ 2.700.000 de elevi si prescolari

Astazi, 11 septembrie, in toata tara, clopotelul suna cu veselie pentru a anunta inceputul unui nou an scolar. Pentru mii de copii, aceasta este ziua in care incep o noua calatorie catre descoperirea cunoasterii si formarea lor ca indivizi educati…