Opt luni și jumatate a rezistat Adrian Gheorghe, fost consilier al lui Vlad Voiculescu (USR PLUS), la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Premierul Florin Citu a decis, joi seara, schimbarea sa din functie și renumirea pe post a Adelei Cojan (PNL), care il precedase pe Gheorghe. CNAS este una dintre cele mai importante instituții de stat, in condițiile in care gestioneaza un buget de peste 40 miliarde lei. „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Gheorghe se revoca din functia de membru al Consiliului de administratie si presedinte, cu rang de secretar de…