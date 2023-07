Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi roboti umanoizi echipati cu inteligenta artificiala au luat cuvantul vineri, in timpul unei conferinte organizate de ONU la Geneva, pentru a afirma ca vor putea intr-o buna zi sa conduca lumea mai bine decat oamenii, informeaza AFP.

- Liderul Grupului Wagner nu va fi o amenințare pentru Ucraina din Belarus, a declarat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie.Au fost lansate insinuari potrivit carora mutarea lui Evgheni Prigojin in aliatul apropiat al Rusiei ar fi putut fi orchestrata de Kremlin pentru a-i pune pe luptatorii mercenari…

- Un fenomen ascuns care nu este legat de razboi și de turism a fost lovit cu forța unui cutremur de invazia lui Putin. O lume secreta desfașura acțiuni neobișnuite pe teritoriile Ucrainei și Rusiei, dar acum flagelul care se numește criminalitatea organizata și-a intrerupt traseele tradiționale care…

- Lumea muzicii e in doliu! Un artist cunoscut s-a stins din viața la varsta de 25 de ani. Moonbin, membru al trupei K-Pop ASTRO, a fost gasit de managerul sau, fara suflare, in propria locuința. Oamenii legii incearca acum sa afle ce s-a intamplat, de fapt, cu tanarul.

- 12 elevi de la Liceul „Corneliu Baba” au participat in aceste zile la Olimpiada Naționala de Arte Vizuale, Arhitectura și Istoria Artei. Ultimele probe s-au susținut astazi, maine dimineața urmand sa aiba loc și festivitatea de premiere. 12 elevi de la Liceul de Arte din Bistrița participa in aceste…

- Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile pe care toata lumea le iubește, indiferent de circumstanțele in care le cunosc. Atrag oamenii ca un magnet in jurul lor, nu doar datorita faptului ca sunt foarte sociabile, ci și datorita unei calitați rar intalnite, cu ajutorul careia toata lumea poate gasi…