- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut, luni, la 6,26% de la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut la 6,10% pe an, de la 6,07% pe an, in ședința anterioara, arata datele BNR.

- Dobanzile la credite vor continua sa creasca, spune Adrian Vasilescu (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, va continua sa creasca și pana la finalul anului, spune Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52- pe an. Vineri, valoarea acestuia era de 5,50-, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mare nivel atins de indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR iși continua tendința ascendenta și ajunge la maximul ultimilor 9 ani.

- Indicele ROBOR la 3 luni a depasit astazi, pentru prima oara in ultimii 9 ani, pragul de 5%. Nivelul este important pentru ca influenteaza valoarea ratelor la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, astfel ca este de asteptat ca cei care au luat astfel de imprumuturi sa plateasca mai mult.…

- Tot mai mulți analiști susțin tare și raspicat ca bancile sunt ținute in brațe de statul roman intr-un mod exagerat. Nu era suficient ca avem cele mai mari dobanzi din spațiul UE, acum clienții sunt surprinși neplacut la fiecare trei luni ca platesc rate uriașe la creditele imobiliare din cauza creșterii…