Stiri pe aceeasi tema

- Sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana: astazi, Kinder Teiuș – Spicul Daia Romana | Doua partide, la Beldiu In aceasta saptamana se vor disputa partidele contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, etapa in care este o singura reprezentanta din Liga 5, Voința…

- In cel mai important meci din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei-faza județeana, Victoria Viișoara va juca sambata 22 aprilie incepand cu orele 11.00 pe teren propriu cu Unirea Tritenii de Jos. Meciul se anunța unul foarte disputat, ambele formații avand ca obiectiv calificare pentru urmatoarea…

- Recolta Gura Șuții și-a aratat din nou superioritatea in Liga a 4-a și cu pași repezi se indreapta spre titlul de campioana județeana. Astazi, in etapa a 20-a, intr-o deplasare infernala, liderul campionatului a dat de pamant cu marea rivala Roberto Ziduri. In inferioritate numerica, Recolta s-a impus…

- Se cunosc echipele calificate in semifinalele Cupei Romaniei – faza județeana. Marți dupa-amiaza s-au disputat meciurile care au contat pentru sferturile competiției, iar favoritele și-au respectat blazonul din plin. In urma unor jocuri spectaculoase, Urban Titu, Recolta Gura Șuții, Roberto Ziduri și…

- Claudia Mihaela Bobocea s-a calificat in finala probei de 1.500 metri, vineri, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, sportiva noastra fiind inregistrata cu cel mai bun timp din serii.

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin are loc in intervalul 25-27 februarie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe, unde duminica, 26 februarie, s-au desfașurat semifinalele: FCC Baschet UAV Arad – Agronomia București 90-58 și ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – BC Sirius Mureșul Tg.-Mureș…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin este gazduit de Sala Sporturilor din Constanța, unde luni, 13 februarie, s-au disputat semifinalele: U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM U Craiova 88-64 și CSM Oradea – CSM Constanța 81-73 (FOTO, cu oradenii in echipament alb). Finala este programata…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, se va disputa la Constanta, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, in perioada 11 ndash; 15 februarie. Finala este programata miercuri, 15 februarie, de la ora 19.00. Printre cele opt echipe calificate se numara si CSM Constanta,…