Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat sambata ca "unii colegi s-au transformat in lideri de opozitie" la guvernul condus de Florin Citu si a cerut ca atacurile la adresa premierului sa inceteze.



"Aceasta competitie interna, ca este la nivel national, ca este la nivel local, nu are voie sa afecteze guvernarea PNL. Asa ar trebui. Din pacate, constat ca unii colegi s-au transformat in lideri de opozitie la Guvernul Romaniei, ceea ce nu este in regula. (...) Fac un apel la responsabilitate, de aici, din Bistrita, ca cei care au responsabilitati in functiile de conducere…