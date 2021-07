Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a trecut in lumea celor drepti fostul nostru coleg de pe Departamentul Social, al redactiei ZIUA de Constanta, George Saveli. "DESI VIATA ESTE FRUMOASA EU AM PLECAT....AM PLECAT LA FIICA MEA, LA MAMA MEA LA DUMNEZEU"Astazi la ora 14.00 George va fi depus la Catedrala Sfantul Nicolae din Tulcea.…

- Lumea muzicii, dar și a actoriei a pierdut un om de valoare al celor doua industrii. Cunoscutul cantareț și actor rus Piotr Mamonov a murit din cauza infecției cu COVID-19. Acesta s-a stins din viața la varsta de 70 de ani.

- Apar noi detalii despre starea lui Benone Sinulescu. Marele artist se afla internat intr-un spital din Arad, unde este ingrijit de cei mai buni specialiști cardiologi. Chiar directorul medical al unitații sanitare a vorbit despre modul in care se simte in momentul de fața Nea Beni.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța despre alte doua decese. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- HeyNews.ro: Salut. Spune-ne, te rugam: cine ești și de unde vine pasiunea ta pentru sport? Cum ai ajuns sa te ocupi de fitness? PATRU ALIN: Salutare! Ma numesc Patru Alin Ștefan am varsta de 22 de ani sunt student la Facultatea de Educație Fizica și Sporturi Montane Brașov, sunt fost sportiv de performanța…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza ca, in ultimele 24 de ore, alte 11 persoane au pierdut lupta cu viața din cauza complicațiilor provocate de Covid-19. Bilanțul deceselor a ajuns la 6006.

- Inca 18 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5 780.Acestea sufereau și de alte boli precum: hipertensiune arteriala, insuficiența cardiaca, cardiomiopatie, diabet zaharat, boala cerebrovasculara.