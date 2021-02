Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich și Alina Ceușan se afla in mijlocul unui scandal pe internet, dupa ce acestea s-au sarutat intr-un shooting pentru o noua colecție de haine. Daca unii le-au laudat pe cele doua pentru curaj, interpretand gestul lor ca o suținere pentru comunitatea LGBT, alții nu au fost de aceeași parere.…

- Numarul de WhatsApp era folosit pentru primirea sesizarilor de la cetațeni. De la 1 februarie 2021, numarul de WhatsaApp al Poliției Locale nu mai este valabil, a transmis Poliția Locala Constanța. „In urma verificarilor efectuate cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului general privind protecția…

- In seria #devazut va prezentam filme/seriale pe care suntem siguri ca le veți aprecia. Serialul de astazi este in franceza, și a stat pe locul 1 in topul Netflix pentru Romania timp de cateva saptamani. Se numește „Lupin”, și urmarește viața unui adolescent, Assane Diop, care se inspira dintr-un roman…

- Junioara Ana Barbosu a castigat medaliile de aur in toate cele patru finale pe aparate – sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin. Ana Barbosu incheie Europenele de junioare cu sase medalii de aur, celelalte doua fiind…

- Filme cu potențial de blockbuster precum Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Suicide Squad vor fi lansate, alaturi de toate celelalte titluri ale Warner Bros., simultan in cinematografe și pe platforma de streaming HBO Max. Anunțul studiourilor Warner Bros. de joi face ca presa internaționala dar și…

- BEC anunța ultimele rezultate, dupa centralizarea a 98,68% din voturi. Au fost numarate voturile din 19.295 de secții, dintr-un total de 19.553. In continuare, PMP și PRO Romania raman sub pragul electoral, in timp ce scrutinul a fost caștigat de Partidul Social Democrat. CAMERA DEPUTAȚILOR – CENTRALIZARE…

- Oana Zavoranu a luat in vizor o alta vedeta din Romania! Dupa ce le-a adus diverse critici multora, printre care Pepe, Raluca, Oana Roman, Cristina Ich, Andreea Banica, „Querida” a trecut-o pe „lista” și pe... Andreea Mantea. Iata cum a numit-o actrița pe focoasa bruneta!