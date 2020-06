Stiri pe aceeasi tema

- Vine vara si nici gand sa mai circuli in continuare cu anvelopele de iarna. Iti trebuie pneuri noi, iar un drum acum pana la magazinele specializate te-ar putea costa timp pretios. Velopa iti pune la dispozitie, prin intermediul magazinului online, o gama variata de cauciucuri, acum si cu reduceri substantiale…

- Federația din China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, le-a transmis cluburilor sa reduca salariile tuturor angajaților cu 30%, pentru a taia astfel cheltuielile din aceasta perioada in care activitațile sportive sunt suspendate. Luni, presedintele clubului Guangzhou RF a afirmat ca…

- "Avand in vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, in spatiul virtual, facem urmatoarea precizare: Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele doua persoane au fost sanctionate contraventional, pentru incalcarea prevederilor Ordonantelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare", a transmis,…

- Dupa ce a fost surprins cu iubita sa la o plimbare prin parcul IOR, inchis din cauza pandemiei de coronavirus, primarul Sectorului 3, Robert Negoița a venit cu explicații. Intr-o postare pe Facebook, Negoița a dat vina pe munca in administrație care ii ocupa tot timpul, inclusiv sarbatorile de Paște.…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing a dat asigurari ca in China nu exista nicio discriminare impotriva 'fratilor africani', informeaza Reuters potrivit Agerpres. Zhao Lijian a respins acuzatiile Statelor Unite privind relele tratamente aplicate africanilor din orasul Guangzhou,…

- COVID-19. Alexander Zverev (22 de ani, 7 ATP) a lasat masca presa internaționala, marturisind ca a avut inca de la finalul anului trecut simptome specifice coronavirusului. Potrivit spuselor lui Zverev, totul s-a intamplat la finalul anului trecut, cand el și Brenda Patea, focoasa bruneta cu origini…

- Ion Lungu, primarul din Suceava a declarat, miercuri, la Realitatea PLUS ca s-au comandat echipamente de protecție pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean, dar nu au ajuns inca. Edilul nu a oferit o explicație despre situația in care se afla spitalul, precizand ca acesta se afla in subordinea…

- Primariile Sectoarelor 4 și 6 au inchis parcurile și locurile de joaca de pe raza administrativa inca din acest weekend pentru a limita raspandirea noului coronavirus. La Sectorul 2, s-au inchis majoritatea. Primaria Sectorului 1 va aplica masura de joi, acolo unde exista gard, a declarat pentru HotNews.ro…