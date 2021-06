Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, afirma ca in urma cu aproximativ doua luni, a incercat sa o contacteze telefonic pe Clotilde Armand, pentru a oferi sprijinul Primariei Sectorului 3 in criza privind gestionarea deseurilor, insa aceasta nu ar fi raspuns la telefon. „Noi de la sectorul 3 ne exprimam…

- Clotilde Armand spune pe pagina ei de Facebook ca procurorii DNA au solicitat Primariei Sectorului 1 sa le predea toate documentele privind serviciile juridice platite de Poliția locala a Sectorului 1. ”Anul trecut în luna noiembrie am abrogat hotarârea prin care fosta administrație…

- Primaria Sector 1 recunoaște ca a achitat operatorului de salubritate de trei ori mai puțin decat susținea edilul. Inclusiv bugetul anual este unul mult mai mic in realitate decat cel de care se plange primarul Clotilde Armand. Printr-un comunicat de presa transmis pe data de 7 iunie, Primaria Sectorului…

- Jurnalistul Robert Turcescu a lasat un sac de gunoi in fata Primariei Sectorului 1 si unul in fata sediului Romprest, in semn de protest fata de „razboiul mizerabil” dintre administratia locala si compania de salubritate, a carui „prizonieri” sunt bucurestenii.

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca in prezent nu se pot face piste pentru biciclete in Capitala, din cauza mașinilor parcate pe prima banda. Edilul a dat asigurari ca va rezolva aceasta problema pe viitor. „Nu avem acum unde sa facem piste…

- Operatorul de salubritate a anunțat, din nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1, a transmis pe Facebook Clotilde Armand. Primarul le cere locuitorilor sa sesizeze Poliția locala in cazul in care se...

- Compania Romprest a anunțat suspendarea activitații și nu vor mai ridica gunoiul in Sectorul 1, acuzand Primaria pentru neplata serviciilor. In replica, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, amenința cu rezilierea contractului și ii acuza pe cei de la PNL ca ar fi in spatele acestei companii de…

- Situație bizara in localitatea Mogoșești, din județul Iași. Autoritațile incearca sa stabileasca cine a pierdut o suma mare de bani pe strada dupa ce un localnic a gasit-o și a anunțat Poliția. Cand au aflat vestea, zeci de sateni au declarat ca suma respectiva le aparține, scrie Adevarul. Autoritațile…