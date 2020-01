Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita a declarat ca isi doreste normalitate in PSD, pentru a reveni in acest partid si l-a criticat pe Mihai Fifor care la un moment dat a semnat pentru ca Liviu Dragnea sa fie indepartat de la conducerea social-democratilor, apoi a afirmat ca nu el a semnat. ”Ce s-a…

- "Cred ca da, la Primaria sector 3. (...) Probabilitatea foarte mare e sa candidez ca independent", a declarat edilul Sectorului 3, Robert Negoita.In ceea ce priveste faptul ca unii ar putea spune ca e foarte comod ca in postura de independent sa se distanteze de PSD, care are in prezent…

- Fostul vicepreședinte PSD Robert Negoița, primar al Sectorul 3 din Capitala, invitat sa revina in partid dupa ce a fost suspendat, a transmis miercuri o scrisoare deschisa conducerii PSD in care afirma ca in ultimii ani PSD a insemnat pentru el „numai dezamagiri” dar ca se intoarce in formațiunea…

- Conform surselor citate, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ar urma sa faca in sedinta o propunere in acest sens. De asemenea, Robert Negoita ar putea fi sprijinit de PSD sa candideze la alegerile locale pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, au mai precizat sursele mentionate. In 3…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea decide, luni, anularea suspendarii din partid a primarului Sectorului 3, Robert Negoita, au precizat surse politice.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul PSDConform surselor citate, liderul interimar al PSD, Marcel…

- Inaintea alegerilor prezidențiale, liderul PSD Franța, Viorel Otet, tragea un semnal de alarma și arata ca liderii PSD din Romania nu sunt deloc interesați de voturile din diaspora. Otet susține ca aceștia nu trimit niciun material de campanie, nu se organizeaza și se arata total dezinteresați de…

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, in prezent suspendat din PSD, o acuza pe Viorica Dancila ca i-a blocat accesul la o functie din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), printr-o scrisoare adresata secretarului general al grupului Partidului Socialistilor Europeni (PES) din CoR. Negoita…