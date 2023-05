Robert Negoiță a rămas fără permis de conducere Necaz mare pentru Robert Negoița, care a ramas, marți, fara permis de conducere pentru urmatoarele 60 de zile. Motivul: edilul a fost prins de polițiști in jurul orei 17.00 ca mergea contrasens, pe Calea Dudești. „Conducatorul auto a fost sancționat cu amenda in valoare de 870 de lei, iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile”, a precizat Brogada Rutiera. Citeste si VIDEO. Au aparut palmierii lui Robert Negoița in Piața Unirii: ”O sa avem unde sa facem poze” The post Robert Negoița a ramas fara permis de conducere appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

