Robert De Niro , ”foarte fericit” pentru că prietenul său Al Pacino va fi din nou tată Știm ca, la varsta de 79 de ani, Robert De Niro tocmai se bucura ca este din nou tata, in timp ce Al Pacino, 83 de ani, se pregatește pentru același eveniment. Cei doi legendari actori ai filmului american au multe puncte commune: ambii sunt italo-americani, au urmat cursurile Actors Studio al Lee Strasberg și au obținut primele roluri in film la inceputul anilor 1970. Dar cel mai important, cei doi sunt prieteni de o viața. Așa ca e normal sa ne imaginam cum ambii iși hranesc bebelușii cu biberonul… Cei doi actori au deja o familie: cu șapte copii Robert De Niro și cu patru, Al Pacino, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

