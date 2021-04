Robert de Niro a sărăcit. Pandemia și nevasta sunt de vină. ”Este obligat să muncească!” Robert de Niro a saracit. Pandemia aproape ca i-a falimentat hotelurile, restaurantele și cafenele, iar soția sa, de care este separat, are pretenții extravagante și duce o viața in lux pe spatele acestuia. Dupa o viața de succese, la 77 ani, agoniseala lui Robert de Niro s-a dus in rețeaua sa de restaurante, cele mai cunoscute localuri cu specific japonez din lume. Afacere grav afectata anul trecut chiar daca a primit ajutoare generoase de la stat (circa 28 milioane dolari de la inceputul pandemiei). De Niro a ajuns și in fața instanței dupa ce Grace Hightower, fosta sa soție, de care s-a desparțit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

