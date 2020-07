Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa reia, luni, dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. Sambata, forul a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia…

- Premierul Ludovic Orban a aratat ca legea carantinarii si izolarii a fost modificata de majoritatea PSD, Pro Romania, ALDE la Camera Deputatilor, sustinand ca social-democratul Robert Cazanciuc isi critica practic colegii de partid pentru aceasta forma a actului normativ. "Legea care este in dezbatere…

- Premierul Romaniei a declarat, la B1 TV, ca proiectul de lege privind carantina și izolarea nu este perfect, dar este absolut necesar."Nu am pretenția ca proiectul de lege inițiat de Guvern este perfect, dar acest proiect de lege este indispensabil. Uitați-va ce se intampla, alte țari iau decizia de…

- Legea carantinarii și izolarii este proasta și nu protejeaza pe nimeni, potrivit afirmațiilor președintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. Acesta cere aviz de la CSM și de la Ministerul...

- "Guvernul PNL a scapat situația de sub control. Proiectul de lege elaborat de guvern este un dezastru. Daca s-ar adopta, am avea o lege in contradicție cu constituția și practica CEDO. Premierul s-a plans ca am amanat votarea legii pana luni. E ca și cum un elev care nu a invațat in liceu…

- Președintele intermar al Senatului, a vorbit, duminica, de la sediul PSD, despre legea carantinarii și izolarii, care se discuta acum in parlament. Robert Cazanciuc a lansat un atac la Guvern și spune ca ceea ce a trimis Executivul este un act prost."Am avut o saptamana in care președintele…

- Votul in plenul Senatului pe proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a fost aminat pentru luni.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA! Statul poate sa-ți ia copiii…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL și membru in Parlamentul European, critica Guvernul și acuza Ministerului Afacerilor Externe, ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situație romanilor aflați in strainatate, la munca, in plina pandemie. „Ministerul spunea ca nu e responsabilitatea lor. Eu va spun ca…