Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis, luni, un mesaj, odata cu inceperea noului an școlar, in care susține ca milioane de parinți romani iși fac griji in legatura cu situația sanitara din școli, costul rechizitelor, hainelor și meditațiilor, dar și i

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis luni un mesaj la inceperea noului an de invatamant, in care sustine ca debutul cursurilor aduce "pe culmile disperarii" milioane de parinti care se intreaba daca e sanatos sa mearga copiii la scoala si cat costa rechizitele, hainele si meditatiile, cu cine ii…

- Alin Calinescu, managerul Centrului Cultural Mioveni, mesaj la inceperea anului școlar: ”Dragi elevi si profesori, stimati parinti, Iata-ne astazi in fata unui nou inceput! Astazi este prima zi din noul an scolar 2021-2022, o zi importanta pentru multe familii din comunitatea noastra, o zi in care copiii…

- Educatoarea Ema Tanase le ofera parinților, intr-un articol pentru Școala 9 , mai multe sfaturi despre cum pot sa-și ajute copiii sa se acomodeze mai ușor la gradinița. „Ca educator, cu o experiența de peste un deceniu in invațamant, am intalnit parinți și parinți. Unii mai degajați și increzatori,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Festivitatile de deschidere…

- „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De asemenea, acestor copii trebuie sa le oferim un cadru sigur și continuarea anumitor masuri de protecție, așa incat transmiterea sa ramana cat mai mult…

- Medicul Mihai Craiu susține ca exista vești bune in ceea ce privește infecția cu SARS-CoV-2 la copii. Specialistul a analizat un studiu realizat la New York care demonstreaza ca un sindrom asociat COVID-19 poate fi tratat in cazul copiilor, informeaza Mediafax. Medicul Mihai Craiu a facut…

- "Ajuta un copil sa mearga la scoala!" Este indemnul Mitropoliei Moldovei care a lansat o campanie sociala in care oamenii sunt chemati sa doneze ghiozdane cu rechizite pentru copiii din familii nevoiase.Actiunea se va desfasura pana in data de 31 august.