Antrenorul secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Dica, a declarat, luni, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, ca Goran Pandev, capitanul selectionatei Macedoniei de Nord, va fi un "adversar puternic" pentru jucatorii romani in meciul direct programat, joi, la Bucuresti, in preliminariile Cupei Mondiale 2022. "Nu cred ca adversarii vor veni infumurati la Bucuresti. Au jucatori cu mare experienta in lot, care evolueaza in campionate puternice din Europa. Asa ca eu cred ca vom avea un meci foarte greu. Au trecut multi ani de cand jucam eu impotriva Macedoniei,…