- Gerard Pique s-a afișat pentru prima data alaturi de noua iubita pe rețelele sociale.Fostul partener al Shakirei a publicat o fotografie cu el și iubita sa, Clara Chia Marti, in varsta de 23 de ani. Fostul fotbalist nu a atașat nicio descriere. Shakira și Pique și-au anunțat separarea in iunie 2022.…

- Gerard Pique a postat pe Instagram prima poza de cuplu alaturi de Clara Chia Marti, studenta de 23 de ani care l-a cucerit.Pana acum, fostul fotbalist al Barcelonei nu a comentat despre relație și nici nu a postat vreo imagine alaturi de noua femeie din viața lui, chiar daca fotoreporterii i-au tot…

- Gerard Pique și Clara Chia Marti sunt „oficial” impreuna. Fostul internațional spaniol a publicat pe Instagram o fotografie cu noua iubita. Totul in contextul in care jurnaliștii din Spania au scris ca ar avea o aventura cu Bar Refaeli, fosta iubita a lui Leonardo Di Caprio și Adrian Mutu. Gerard Pique…

- Shakira i-a amintit lui Gerard Pique, in ultima piesa, ca a lasat-o vecina cu soacra și cu datorii la Fisc. Jurnaliștii spanioli au aflat și cat de mari sunt aceste restanțe. El Mundo susține ca este vorba de aproape 14,5 milioane de euro pe care artista nu ar fi vrut sa le plateasca. Pentru cele […]…

- La cateva zile dupa lansarea melodiei in care Shakira ii ataca fara rușine pe Gerard Pique și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti, fotbalistul revine in atenția publica cu o razbunare. Acesta a considerat ca versurile melodiei care l-au umilit in fața intregii lumi trebuie sa aiba un raspuns pe masura.…

- Shakira nu a trecut peste desparțirea de Gerard Pique și a dat de pamant cu tatal copiilor ei intr-o melodie pe care a lansat-o in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap. Nu incape nicio urma de indoiala. Mesajul este pentru fostul ei iubit și pentru actuala lui prietena. Versurile sunt foarte dure.…

- Lovitura pentru Shakira! Gerard Pique și Clara Chia Marti sunt impreuna de mult timp și nu doar de cateva luni, așa cum scria presa din Spania. O dovedește o filmare din anul 2021, cand actuala iubita a fostului fotbalist a fost vazuta in care acesta locuia cu artista din Columbia. Imaginile care au…

- Vestea ca Gerard Pique a decis sa se retraga i-a luat prin surprindere pe fani și pe specialiști. Jurnaliștii de la Marca s-au intrebat ce l-a determinat sa ia aceasta decizie in mijlocul sezonului și sunt convinși ca au gasit raspunsul: nu-i place sa stea pe banca. Fotbalistul lui FC Barcelona o sa…