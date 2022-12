Ritualul celor 12 Nopți Sfinte Cele 12 Nopți Sfinte despre care vorbea Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei, referindu-se la perioada cuprinsa intre 24 decembrie și 5 ianuarie, reprezinta un timp in care fiecare poate alege in mod conștient ce fel de semințe sa sadeasca in sufletul și viața sa. Ritualul celor 12 Nopți Sfinte, așa cum este propus de Seghej O. Prokofieff („Cele 12 nopți magice și ierarhiile spirituale”), reprezinta doar una din modalitațile in care putem aborda aceasta perioada sfanta din an, cand putem semana semințe pentru cele 12 luni ale anului care vine. Oricare este insa abordarea pe care o alegem,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Dorințele tale nu sunt indeplinite atat de ușor pe cat ți-ai dori, dar tu ești un luptator! Cererile tale de dragoste sau considerație nu primesc la fel de mult sprijin ca de obicei. Adevarul este ca te vei putea aștepta doar la o zi singuratica… TAUR Astazi s-ar putea sa ai senzația ca ești…

- Conform noului Horoscop chinezesc pentru ultima luna a anului, fericirea bate la ușa unor zodii. In același timp, altele se pregatesc pentru noi șanse de a evolua spiritual și profesional Horoscop 1 Decembrie Șobolan Zodia Șobolanului prinde de astazi aripile spre a visa la o noua viața. Acești nativi…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5 si 8 grade, iar cele minime intre -4 si -1 grad. Dimineata si noaptea pe arii restranse, in zonele joase, se va semnala ceata. Pe DN18, intre km…

- Ajutor de la stat pentru fertilizare in vitro. Cererile se pot depune din 5 decembrie. Condiții și documente necesare Cuplurile și femeile care vor sa beneficieze de ajutor de la stat pentru fertilizare in vitro pot depune cereri pentru sprijinul financiar, din 5 decembrie, a anunțat ministrul Familiei,…

- Ești in sediul unei instanțe de judecata și nu știi cum sa te orientezi? Gasești raspunsurile lecturand acest articol.Registratura primește și inregistreaza cererile de chemare in judecata și orice alte cereri sau acte in legatura cu dosarele instanței, inclusiv cererile de legalizare a hotararilor…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) aduce cu sine mulți bani inspre comunitațile locale. Au fost aprobate nu mai puțin de 1.062 de proiecte de finanțare locala (Componenta C10 – Fondul Local), la nivel național, cu o valoare totala de 3.807.408.652,86 lei (TVA inclus). In zona noastra,…

- In cadrul Huawei Connect 2022 Bangkok, Sameer Sharma, consilier principal la ITU, a discutat cu Huawei Connect Live pentru a vorbi despre abordarea sistematica a ITU de a reduce decalajul digital, despre inițiativa Connect2Recover a organizației și despre colaborarea ITU cu Huawei. Urmatoarea postare…

- Cresterea costurilor pentru alimente si combustibil a scos din nou oamenii pe strazile din Praga pentru a cere mai mult ajutor de la guvernul ceh, relateaza DPA. Protestul „Impotriva saraciei” care a avut loc sambata in Piata Wenceslas a fost organizat de sindicate si a atras mii de oameni. „Noi am…