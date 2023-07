Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii alimentare si gospodarii),…

- Potrivit unor date Eurostat, UE a generat in 2020 aproximativ 131 de kilograme de deseuri alimentare pe locuitor – reprezentand o pierdere totala estimata la 132 de miliarde de euro. Astfel, aproximativ o zecime din hrana gospodariilor, restaurantelor si magazinelor ajunge sa fie aruncata. ”O risipa…

- Comisia Europeana dorea reducerea la jumatate, pana in 2030, a utilizarii pesticidelor chimice in UE, comparativ cu perioada 2015-2017. Masura propusa s-a lovit insa de reticența și opoziția eurodeputatilor conservatori.Inca de la inceput, o parte dintre statele membre și din europarlamentari s-au alarmat…

- Romania este al doilea mare exportator si importator de grau din UE in sezonul 2022/2023. Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, am exportat 28 de milioane de tone și am importat 893.000 de tone. Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…