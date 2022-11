Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si SUA dispun de modalitati de a gestiona riscurile nucleare la nivel de agentii de informatii, a declarat insarcinatul cu afaceri al ambasadei americane din Moscova, Elizabeth Rood, pentru agentia de stat rusa RIA Novosti, informeaza Agerpres.

- Directorul CIA, William Burns, s-a intalnit marti la Kiev cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si responsabili de rang inalt din serviciile de informatii, a doua zi dupa discutiile avute la Ankara cu seful serviciului de informatii externe ale Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, transmite AFP, citand…

- Directorul CIA s-a intalnit cu șeful spionajului rusesc și acum s-a dezvaluit ce au discutat. Kremlinul a confirmat ca luni au avut loc discuții intre oficiali ai serviciilor secrete americane și rusești la Ankara, potrivit TASS . „Astfel de negocieri au avut loc cu adevarat. A fost inițiativa parții…

- Directorul CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA), William Burns, urma sa se intalneasca luni la Ankara cu omologul sau Serghei Nariskin, seful serviciului de spionaj al Rusiei, informeaza AFP.

- Subiectul tratativelor este necunoscut, iar intalnirea nu a fost deocamdata confirmata din surse oficiale, scrie Kommersant . Oficialii ruși și americani se intalnesc luni in capitala turca Ankara, pentru o serie de discuții, scrie ziarul Kommersant, de la Moscova. Potrivit informațiilor citate de cotidianul…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Directorul Serviciului de Informatii Externe al Rusiei, Serghei Nariskin, a afirmat, luni, ca Rusia crede „extrem de ingrijoratoare retorica occidentala cu privire la posibilitatea utilizarii armelor nucleare

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…