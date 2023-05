Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in data de 29 aprilie 2023, la Sebeș, se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a populatiei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include si colectarea acestora de la populatie. Campania se desfașoara…

- Femeile care sunt supuse unei interventii chirurgicale de indepartare a ambele ovare inainte de varsta de 43 de ani prezinta un risc crescut de a dezvolta boala Parkinson, potrivit unui studiu recent, informeaza marti UPI.Studiul a fost publicat in revista medicala JAMA Network Open. Fii la…

- La Pecica va avea loc o noua acțiune de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Toți cei care vor preda acest tip de deșeuri vor participa la o tombola cu premii. „Primaria Orașului Pecica si Sistemul Național de Colectare DEEE, impreuna cu ECOTIC, organizeaza o noua campanie…

- Sebeșul colecteaza responsabil! Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in data de 25 martie 2023, la Sebeș, se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a populatiei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include si colectarea acestora…

- Sambata viitoare, 18 martie, RoEcollect va fi in orașul nostru pentru acțiunea lunara de reciclare a DEEE-urilor. Ce inseamna DEEE? Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intra in categoria DEEE (deșeuri de echipamente…

- Totodata, instuțiile publice vor primi, gratuit, recipiente de colectare pentru aceste tipuri de deșeuri. Pentru buna derulare a campaniei, va exista o persoana dedicata de contact pentru transmiterea documentelor de trasabilitate și casare necesare conform legii. Instituțiile publice dar și companiile…

- Cercetatorii au masurat prezența placii in artere prin masurarea:- acumularea de placi grase calcificate in artere (calcul arterei coronare);- acumularea placii grase in arterele gatului (prezența placii carotide);- grosimea celor doua straturi interioare ale arterelor gatului (grosime intima-media…