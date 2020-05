Riscul ca 160 de familii din Nucet-Chiojdeanca să rămână izolate a fost eliminat V.Stoica Consiliul Județean Prahova a finalizat lucrarile de refacere a structurii rutiere din zona satului Nucet – comuna Chiojdeanca, grav afectata de alunecarile de teren. Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat ca locuitorii din zona, care riscau sa ramana izolați din cauza ruperii drumului județean DJ 234, pe o distanța de circa o jumatate de kilometru, nu scapat acum de aceasta teama. “160 de familii, respectiv, 400 de persoane, din satul Nucet, ar fi fost izolate daca nu am fi intervenit la timp in contextul in care, in aceasta zona, au avut loc alunecari de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- "160 de familii, mai mult de 400 de persoane, din satul Nucet, ar fi fost izolate daca nu am fi intervenit la timp, in contextul in care, in aceasta zona, au avut loc alunecari de teren și nu mai exista nicio alta ruta de ocolire, care sa permita accesul mașinilor sau aprovizionarea prahovenilor…

