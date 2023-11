Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor trimite trupe de mentinere a pacii pe teren, in Fasia Gaza, in niciun rol viitor, in contextul in care Washingtonul discuta cu aliatii sai despre cum va arata Fasia Gaza dupa conflict, informeaza Reuters, informeaza Agerpres. "Nu exista planuri…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Ministrul Apararii din Arabia Saudita, printul Khalid bin Salman, este asteptat luni in vizita la Washington pentru intalniri cu inalti oficiali ai administratiei Biden, a informat sambata Axios, citand trei surse, informeaza duminica Reuters, citat de Agerpres.Vizita, programata cu mult timp in…

- Statele Unite nu incearca sa dicteze limite pentru Israel, a declarat vineri Casa Alba, in timp ce israelienii si-au extins operatiunea militara in Gaza impotriva militantilor Hamas, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Noua ofensiva militara a Israelului are loc in timp ce Statele Unite se straduiesc…

- Președintele SUA, Joe Biden, avertizeaza Teheranul sa nu atace trupele americane din Orientul Mijlociu, a anunțat Casa Alba, in contextul in care joi, o serie de atacuri au vizat forțele americane din regiune, potrivit Reuters. De altfel, inca de miercuri l-a avertizat pe liderul suprem al Iranului…

- Razboi Israel – Hamas. Situatia din Fasia Gaza este departe de rezolvare, in ciuda eforturilor diplomatice care au culminat cu vizita lui Joe Biden. Presedintele american a asigurat Israelul ca Statele Unite ii vor sta alaturi cat va fi nevoie, dar singura solutie de pace ramane varianta celor doua…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…

- Casa Alba a subliniat vineri ca vor exista restrictii asupra a ceea ce Iranul va putea face cu orice fonduri dezghetate in temeiul unui nou acord care a dus la eliberarea a cinci americani din inchisoare si trecuti in arest la domiciliu in Teheran, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei…