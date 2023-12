Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Baia Mare Catalin Cherecheș, retinut in Germania dupa ce a fugit ilegal din Romania, va ramane in arest pe durata procesului de extradare deoarece exista "risc de evadare", anunta Tribunalului Regional Superior din Munchen, citat de HotNews.Autoritațile germane spun ca urmeaza sa evalueze…

- Florian Weinzierl, procuror-șef la Parchetul din Munchen, a oferit mai multe clarificari privind procesul de extradare a fostului primar Catalin Cherecheș din Germania catre Romania. Aceasta declarație vine in contextul deciziei Tribunalului Regional Superior din Munchen, care a dispus reținerea in…

- Autoritatile germane au transmis ca fostul primar Catalin Cherecheș va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare. Aceștiu au aratat ca exista „risc de evadare”, informeaza Mediafax, citata de B1 TV. Vor fi evaluate condițiile din inchisorile romanești și modul in care a fost pronuntata sentinta…

- „La 8 decembrie 2023, Tribunalul Regional Superior din Munchen a dispus reținerea in vederea extradarii la cererea Parchetului din Munchen . Aceasta inseamna ca persoana persecutata trebuie sa ramana in arest pentru a asigura o eventuala extradare in Romania; motivul reținerii este riscul existent de…

- Catalin Chereches nu vrea sa se intoarca in Romania. Fostul primar din Baia Mare prins in urma cu patru zile in Germania refuza sa isi dea acordul pentru o extradare rapida. In aceste conditii, poate ajunge in tara abia peste trei sau chiar sase luni. Fostul edilul se afla acum in arestul politiei din…

- Aflat in inchisoare in Germania, fostul edil din Baia Mare. Catalin Cherecheș, și-a angajat un avocat cu care spera sa anuleze sentința primita in Romania. Intre timp, fostul avocat din Romania a vorbit despre ranile provocate de Cherecheș, așa cum i le-a explicat Cherecheș.”Am ințeles ca este confirmat…

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cateva saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant de la Procuratura generala Munchen, Florian Weinzierl, legea germana permitea extradarea…

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cel puțin patru, șase saptamani. In exclusivitate pentru Digi24, Florian Weinzierl, purtator de cuvant la Procuratura generala Munchen,…