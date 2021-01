Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii anunța ca este risc de producere a avalanșelor in Carpații Meridionali. Probleme ar putea sa apara și in Carpații Orientali, mai scrie in avertizarea care este in vigoare pana vineri seara. De aceea, turiștii sunt sfatuiți sa evite traseele periculoase aflate la mari inalțimi. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu pentru perioada 04.01, ora 18:00 - 05.01.2020, ora 08:00, ce vizeaza viscol puternic si ninsori abundente ce determina scaderea semnificativa a vizibilitatii in Carpatii Meridionali ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o informare meteo de vant puternic și ninsori, valabila de vineri pana sambata. Pentru sfarșitul de saptamana se anunța vreme deosebit de rece.Conform ANM, incepand de vineri ora pana sambata ora 17:00, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo pentru intervalul 20 – 21 noiembrie. In aceasta perioada vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief, intensificari ale vantului. In intervalul menționat aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari de vreme rea, prima valabila pana maine dimineata, iar a doua valabila pana maine seara. Pe teritoriul judetului Prahova, primul cod galben se va resimti doar in zona montana, pentru ca, de maine, zona cu vijelii sa se extinda.