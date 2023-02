Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre UTA Arad și CS Mioveni din etapa a 23-a a Ligii 1 s-a terminat cu victoria elevilor lui Nicolae Dica, scor 2-1. Deși a invins-o pe UTA, echipa lui Nicolae Dica ramane ultima clasata din Liga 1. Citește și: Traficant de droguri, prins in flagrant in timp ce ridica un pachet trimis pe […]

- Dupa ce in urma cu trei zile a fost pe teren in meciul amical dintre vedetele din Arabia Saudita și PSG, Cristiano Ronaldo a debutat oficial pentru Al-Nassr in victoria cu 1-0 impotriva lui Al-Ettifaq.

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Echipa lui Toni Petrea a debutat cu dreptul in 2023! Chindia Targoviște a caștigat cu 2-1 cu elvețienii de la Aarau (locul 5 in Liga a II-a), intr-un joc test disputat in Antalya, unde ambele echipe pregatesc partea a doua a sezonului. Golurile dambovițenilor au fost marcate de Cooper și Orozco. Chindia…

- Naționala de rugby a Romaniei a intrat in anul participarii la o noua ediție a Cupei Mondiale, ce va avea loc in Franța. In perspectiva acestei competiții, dar și a Rugby Europe Championship, Federația a facut demersuri ca stejarii sa joace un meci de verificare inca din ianuarie. Sub titulatura Romania…

- Ripensia Timisoara a ajuns la trei plecari deja in aceasta iarna. Dupa despartirea de moldoveanul Andrei Macritchii, conducerea ros-galbenilor a anuntat si ruperea intelegerilor cu portarul Stefan Dobre si mijlocasul Tudor Calin, jucatori care au fost imprumutati in urma cu un sezon si jumatate chiar…

Echipa U20 a Romaniei a invins nationala similiara a Poloniei, scor 2-0, intr-un meci amical disputat la Arad, anunța News.ro.

- Reprezentativa Romaniei U20 a invins reprezentativa Poloniei U20 cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, intr-un amical disputat pe Arena „Francisc Neuman“ din Arad. Aceasta este cea mai clara victorie pentru echipa noastra de la infiintare. Golurile au fost marcate de Ianis Stoica (’16) si Gabriel Buta…