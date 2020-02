Stiri pe aceeasi tema

- Lui „Ripi” ii prieste aerul mediteranean. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a obtinut azi al patrulea rezultat pozitiv in cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii ros-galbeni au trecut cu 2-1 de nord-macedonenii de la FK Kit-Go Pehcevo. Fara un nou varf de atac, timisorenii l-au utilizat in avanposturi…

- In al treilea meci de verificare din Antalya, Ripensia a intalnit un adversar din liga a 3-a, FC U Craiova 1948. Roș-galbenii au inceput cu un prim ”11” cu șase jucatori U21. Din pacate, Benea a fost schimbat in minutul 43 din cauza unei accidentari, o lovitura la tibie. The post Banatenii si oltenii…

- Ripensia a disputat azi cel de-al treilea joc amical din cadrul stagiului de pregatire din Antalya. De aceasta data adversarul ros-galbenilor a fost FC Universitatea 1948 Craiova. Formatia din Liga a III-a patronata de Adrian Mititelu a deschis scorul devreme, dar Alex Popovici a stabilit scorul final,…

- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- Clubul ros-galben a publicat azi lista cu jucatorii care vor pleca in stagiul de pregatire din Turcia. Ripensia l-a retinut in lot pe mijlocasul ofensiv Cosmin Sarbu, dupa amicalul cu Fortuna, in schimb Daniel Margarit nu a fost pastrat de tehnicianul Alexandru Pelici. Din lot nu lipsesc nici cele trei…

- FC Voluntari a incheiat la egalitate cea de-a treia partida amicala disputata in cantonamentul din Turcia, scor 2-2 in fata formatiei Sabail FC ( Azerbaidjan-liga 1), potrivit news.ro.Citește și: Numire controversata facuta de Marcel Vela! Noul șef de la ‘Doi și-un sfert’, Securitatea și lumea…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a perfectat patru meciuri amicale in stagiul de pregatire din Antalya si incearca sa mai stabileasca alte doua jocuri de verificare, potrivit site-ului oficial al clubului. Astra va pleca in data de 9 ianuarie in Turcia, unde va fi cantonata la Hotelul Seginus…