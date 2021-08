Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine, in deplasare, formația Ripensia Timișoara. Partida dintre Ripensia și FC Unirea Dej – care se va disputa de la ora 11, pe stadionul ”Electrica” din Timișoara – conteaza pentru a doua etapa a Ligii 2. In prima runda, banațenii au remizat pe teren propriu…

- Nou-promovata FC Brasov si Viitorul Pandurii Targu Jiu au terminat la egalitate, 2-2, duminica, sub Tampa, intr-un meci din prima etapa a Ligii a II-a de fotbal. Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Paul Mitrica (16) si Alex Baican (43), dar brasovenii au revenit dupa pauza…

- Astra Giurgiu, echipa retrogradata din Liga I, a fost invinsa de Metaloglobus cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in primul meci din etapa de debut a Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi, o alta echipa retrogradata din Liga I, a fost invinsa de Petrolul cu 2-0, la Ploiesti.…

- Ros-galbenii au fost condusi, au rasturnat tabela inainte de pauza, doar pentru a se vedea din nou in dezavantaj pe tabela in partea a doua a meciului de pe teren propriu din prima etapa a Ligii 2. Ripensia a salvat pana la urma un punct si chiar putea sa le ia pe final pe toate […] Articolul Ripensia…

- Ripensia Timisoara a oficializat inca doua inregimentari. Tinerii Robert Stoica si Razvan Rotea vor evolua in noul sezon al Ligii 2 pentru ros-galbeni, care, la fel ca si concitadinii alb-violeti, au ajuns la noua achizitii estivale. „Ripi” a inregistrat mai multe sosiri decat plecari. E adevarat ca…

- SSU Politehnica si Ripensia si-au programat sambata un amical – „repetitie generala” inainte de startul Ligii 2. Gazdele ros-galbene, caci jocul se desfasoara pe stadionul „Electrica”, au anuntat ca la acest meci test va fi permis accesul publicului cu respectarea prevederilor actuale. Atat Ripensia,…

- Ripensia a ajuns azi la al patrulea amical disputat in aceasta vara. Partenerul deja „traditional” al ros-galbenilor, Soimii Lipova, a fost depasita cu 2-0 pe „Electrica”. In alta ordine de idei, antrenorul Cosmin Petruescu are inca doi jucatori noi pe care se poate baza in noul sezon al Ligii 2: solidul…