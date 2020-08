Stiri pe aceeasi tema

- „Ripi” are pana acum un bilant destul de bun in testele verii. Singura formatie care i-a invins pe ros-galbeni, divizionara C Soimii Lipova, a fost invinsa astazi de Ripensia in „returul” de la Sannicolau Mic. Timisorenii s-au impus cu 4-1 iar doua dintre reusitele oaspetilor i-au apartinut sarbului…

- Ripensia a anuntat astazi a doua inregimentare din „afara” clubului. Dupa fundasul Nenad Lalic, asa cum era de asteptat, a semnat cu ros-galbenii si mijlocasul ivorian Stephan Coulibaly. Acesta suferise o accidentare grava cand evolua la UTA, dar e asteptat sa intre curand in programul normal al echipei.…

- Ripensia Timisoara a oficializat astazi inregimentarea fundasului sarb sosit initial in probe. Nenad Lalic l-a convins rapid de calitatile sale pe tehnicianul Cosmin Petruescu si a semnat o intelegere pe trei ani cu ros-galbenii. Acestia se despart, in schimb, de un alt tanar aparator, Ionut Gavrila,…

- Ripensia Timisoara s-a mai despartit de un jucator „batran”. De aceasta data e vorba de stoper-ul Andrei Tinc, caruia nu i s-a mai propus un nou contract. In alta ordine de idei insa, conducerea ros-galbenilor asteapta in perioada urmatoare si intariri. Primul venit va fi un jucator din Serbia. „Ripi”…

- Ripensia continua sa se desparta de jucatori in aceasta vara. Printre jucatorii aflati la final de contract si carora nu le-a fost oferita o noua intelegere se afla fundasul central Mihai Hecsko. Noul antrenor al ros-galbenilor, Cosmin Petruescu, a precizat ca despartirea vine pe fondul dorintei clubului…

- Irina Bara a renuntat sa mai mearga in Serbia, pentru un turneu demonstrativ planuit de fostul numar opt mondial, Janko Tipsarevici, dupa fiasco-ul inregistrat de circuitul caritabil al lui Novak Djokovici, in urma caruia patru jucatori de top din ATP au fost testati pozitiv pentru coronavirus.

- Jucatorul american Noah Rubin (24 de ani, 225 ATP) l-a criticat in termeni duri pe liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani). Novak Djokovic este ocupat cu Adria Tour, competiție amicala organizata in Serbia, la care au participat nume mari precum Dominic Thiem, Alexander Zverev sau Grigor Dimitrov.…

- Timisoreanul Alexandru Pelici (46 ani) si-a incheiat oficial colaborarea cu Ripensia Timișoara. Sosit la finele anului 2018, Pelici s-a clasat alaturi de Ripensia pe 13 in editia trecuta, loc pe care se aflau timisorenii si la momentul stoparii campionatului. „In urma cu puțin timp, clubul nostru…