- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Ripensia Timișoara a semnat miercuri un contract valabil pentru un sezon cu mijlocașul ofensiv Samuel Zimța. Ultima data la Zimbru Chișinau, jucatorul nascut la Drobeta Turnu Severin in 23 mai 2000 a venit liber de angajament la Ripensia. Fost internațional Under 17, Zimța a trecut pe la echipele de…

- Ripensia Timișoara a anuntat despartirea de comun acord de mijlocasul Ionut Vasluian. In sezonul trecut acesta a fost imprumutat la CSM Resita, alaturi de care a ratat promovarea in „B” dupa barajul final cu Dumbravita. Vasluian (20 ani) a evoluat in sezonul trecut in 24 de meciuri si a marcat sase…

- Ripensia Timisoara a pierdut azi testul de la Parta cu divizionara „D” timiseana CSU Univ. de Vest, cunoscuta si ca UVT Ripensia prin relatia de colaborare dintre echipe. A fost chiar 2-0 pentru „studenti” la final, care au punctat prin ex-polistul Giuricici si Adil. Nu doar Politehnica, ci si „Ripi”,…

- Christia Irobiso (29 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a fost anunțat oficial ca noul jucator al Petrolului Ploiești. Nigerianul a semnat pe doi ani cu „Lupii Galbeni”, dupa ce s-a desparțit de Dinamo in aceasta vara. Irobiso a jucat și la Gaz Metan in prima parte a sezonului trecut de Liga 1. ...

- Ripensia a disputat azi primul amical al verii. Adversarii au fost partnerii de la CSU Univ. de Vest. Ros-galbenii din Liga 2 nu au avut emotii cu divizionara D si s-au impus cu 10-1 pe „Dan Paltinisanu”. Desi amical, a fost primul joc dupa patru luni pe arena inchisa pentru competitii de catre proprietarul…

- FC Unirea Dej a anunțat azi, prin intermediul platformelor oficiale ale clubului, primul transfer al verii. Este vorba despre Iulian Ciubotaru, ultima data la CSM Reșița. Fundașul in varsta de 18 ani are experiența in Liga 2, unde a evoluat doua sezoane pentru Metaloglobus București. ”Fundașul dreapta…

- Dupa mai bine de un an de la ultimul mandat ca antrenor, Bogdan Andone a semnat cu divizonara secunda Politehnica Timișoara un contract pe doua sezoane, cu drept de prelungire pentru inca un sezon. Aiudeanul in varsta de 47 de ani a mai antrenat-o pe Politehnia Timișoara, tot in Liga II, intre 14 iunie…