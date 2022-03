Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA. Intr-un comunicat difuzat vineri, administratia locala a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica…

- Aproape 7.000 de oameni de știința, matematicieni și universitari ruși i-au adresat lui Vladimir Putin o scrisoare deschisa pentru a «protesta ferm» impotriva razboiului din Ucraina. «Noi, oamenii de știința și jurnaliștii din domeniul științific din Rusia protestam ferm impotriva invaziei militare…

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca…

- Ucraina lupta din greu impotriva rușilor. A patra zi de razboi vine cu amenințari ingrijoratoare din partea președintelui rus Vladimir Putin, dupa ce a ordonat pregatirea armelor nucleare. Volodimir Zelenski a acceptat sa negocieze pacea, in Belarus. Cele mai noi informații despre razboiul dintre Ucraina…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- Polonia nu mai vrea sa dispute barajul pentru calificarea la Mondial impotriva Rusiei, dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul in Ucraina. Daca la inceput polonezii anunțau ca nu sunt de acord sa dispute meciul de baraj in Rusia, acum președintele Federației de Fotbal din Polonia, Cezary Kulesza,…

- Marea Britanie l-a indemnat, luni, pe Vladimir Putin sa „faca un pas inapoi” in criza din Ucraina, avertizand ca orice incursiune a trupelor rusești in țara vecina va declanșa sancțiuni impotriva companiilor și oligarhilor, persoanelor apropiate de Kremlin, relateaza Reuters.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest