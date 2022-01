Rihanna așteaptă primul ei copil cu rapperul A$AP Rocky Rihanna a anunțat ca așteapta primul ei copil cu rapperul A$AP Rocky, prin intermediul fotografiilor publicate luni cu fericitul cuplu zâmbind, în timp ce burtica celebrei cântarețe este la vedere, relateaza Reuters.

Fotograful Miles Diggs a postat pe contul sau de Instagram o imagine cu descrierea &"Este!&" Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de R I H A N N A (@ririgalbadd)

Imaginile o arata pe Rihanna, în vârsta de 33 de ani, îmbracata în blugi și o haina de iarna roz , care este parțial descheiata dezvaluindu-i burta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

