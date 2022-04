Rigoletto, ultimul eveniment cultural al lunii aprilie 2022 la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul la un recital, un concert simfonic si opera "Trubadurul" de G. Verdi. SEARA CAMERALA Miercuri, 16 martie 2022, ora 19:00, Foyer TeatruVor interpreta IOANA CRUDU vioara si SIMION CRUDU viola . In program vor fi prezentate:Jean…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta spectacolele de opera "Cavalleria rusticana" si "Paiate". CAVALLERIA RUSTICANA P. Mascagni Sambata, 12 martie 2022, ora 19:00, Sala Teatrului"Cavalleria rusticana", opera intr un act, a fost premiata de Editura Muzicala…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" prezinta doua evenimente culturale: recitalul "Martisoare Violete pentru fete" si divertismentul vocal coregrafic "Magic Swing".Baletul "Don Quijote" de pe data de 5 martie 2022 se reprogrameaza. De asemenea, incepand cu 1 martie,…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" are in program trei evenimente culturale: un recital de oboi si pian, Gala Concursului International de pian si poemul vocal coregrafic "L"heure drsquo;or de Paris". SEARA CAMERALA Miercuri, 23 februarie 2022, ora 18:30, Foyer TeatruVor…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul la doua evenimente culturale: un recital si opera "Turandot" de G. Puccini. Baletul "Craiasa Zapezii" care ar fi trebuit sa aiba loc duminica, 13 februarie se reprogrameaza. SEARA LIRICA Miercuri, 9 februarie 2022,…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a anuntat care este programul pentru luna februarie. Evenimentele vor incepe vineri, 4 februarie si in fiecare miercuri, sambata si duminica vor fi puse in scena spectacolele. In aceasta saptamana la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;…