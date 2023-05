RIEJU – un nou brand moto isi face intrarea in Romania in forta prin Alfredo Gomez la Hard Enduro Panorama 2023. Ce este Hard Enduro Panorama? Un campionat de Hard Enduro, organizat de Club Sportiv Haita Deva condus de oameni cu suflet mare, foarte dedicati si pasionati de acest sport.Cine este RIEJU ? Un brand moto spaniol, extrem de popular in zona de vest a Europei, cu o vechime in fabricarea de motociclete de peste 80 ani. RIEJU a cumparat, modificat, dezvoltat si imbunatatit platforma GasGas, dupa preluarea gamei trial si a siglei de catre KTM. De asemenea produce pe langa motociclete de top hard enduro si motociclete din gama supermoto, street, scutere electrice. Cine este Alfredo Gomez ? Alfredo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

