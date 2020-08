Stiri pe aceeasi tema

- „Intoarcerea mea pe sticla vine dupa o pauza de aproape un an si jumatate, timp in care am fost alaturi de copiii mei, Ana si Vlad. Acum sunt maricei, asa ca e momentul sa revin pe un interval (14.00 – 16.00) care imi permite sa fiu, in continuare, o mama extrem de implicata in viata copiilor mei. Iar…

- Regizor al unor pelicule celebre precum Alien sau Blade Runner, regizorul Ridley Scott, reia temele sale preferate odata cu revenirea pe micul ecran cu Raised by Wolves. Aceasta noua serie SF, care va fi lansata la 3 septembrie, urmeaza povestea a doi androizi care au misiunea de a creste copii umani…

- Ferma va aduce doua mentalitati: oraseni si sateni. Fiecare vedeta a optat pentru grupul care i se potriveste, cel mai bine, stilului de viata pe care l-a avut si care i-a format valorile. Vor avea loc probe fizice intense, iar psihicul concurentilor va fi testat prin incercarile la care vor fi supusi…

- In luna iulie, Film Now invita telespectatorii sa ia parte la celebrarea dragostei pentru una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile. Duminica, 19 iulie, de la ora 20:00, “Bohemian Rhapsody” este un omagiu adus legendarei trupe Queen, muzicii lor și carismaticul Freddie Mercury, unul dintre…

- Suedezul se poate mandri cu noul lui card din Ultimate Team. Se știe ca Zlatan este unul dintre cei mai orgolioși fotbaliști din lume, mai ales ca s-a bucurat de o cariera presarata cu trofee in Serie A, La Liga sau Ligue 1. ...

- In urma cu doar cateva saptamani, BMW a prezentat Seria 5 facelift. Modelul de clasa mare pregatit de constructorul german beneficiaza de o serie de modificari la nivel estetic și de o gama generoasa de motorizari diesel, benzina și plug-in hybrid. Acum, BMW aduce in fața fanilor M5 facelift și M5 Competition…

- Vremea se va mentine in general instabila, iar in majoritatea zonelor va fi racoroasa, chiar rece pentru sfarsitul lunii mai in nord si nord-est. Nici saptamana care incepe nu se anunta mai calduroasa.