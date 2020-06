Ridicați de mascați după ce au înșelat mai multe persoane care voiau să muncească în străinătate. Cum acționau membrii grupării infracționale Noua persoane au fost duse la sediul DIICOT pentru a fi audiate, in urma unor percheziții efectuate astazi in județele Arad și Hunedoara. Cei noua ar fi postat anunțuri fictive, in online, cu locuri de munca in strainatate și astfel ar fi inșelat mai multe persoane care iși cautau de lucru peste hotare. Membrii gruparii […] Articolul Ridicați de mascați dupa ce au inșelat mai multe persoane care voiau sa munceasca in strainatate. Cum acționau membrii gruparii infracționale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

