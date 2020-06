Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean de Cultura Dambovita invita publicul la un prim concert simfonic al verii, sustinut de carte instrumentisti ai Orchestrei Simfonice Muntenia, duminica, 28 iunie 2020, incepand cu ora 18.00. Evenimentul va avea loc in curtea interioara a Centrului Judetean de Cultura Dambovita.„Va asteptam…

- Mandinga vine la tine acasa pentru un concert latino, pe care il poți asculta chiar in sufragerie. Trupa susține in premiera un concert live ce poate fi urmarit online in toata lumea. Evenimentul are loc pe 28 iunie, de la ora 21, pe platforma digitala www.vstage.ro . Trupa și-a propus sa aduca zambete și…

- Jean-Michel Jarre va canta live, duminica, ''in avatar, ca in 'Matrix'', intr-un univers virtual in care i se pot alatura ''avatarurile spectatorilor, in imersiune totala'', a anuntat artistul miercuri pentru agentia AFP. Un avatar ar rapperului american Travis Scott…

- DJ-ul francez Bob Sinclar va sustine, luni, de pe Arcul de Triumf din Paris, un concert exceptional, organizat cu scopul de a strange fonduri pentru a sprijini lupta impotriva noului coronavirus, au anuntat organizatorii evenimentului, prin intermediul unui mesaj publicat pe retelele de socializare,…

- Producatorul muzical si DJ francez David Guetta a anuntat miercuri ca va sustine un concert in acest sfarsit de saptamana la Miami destinat strangerii de fonduri pentru mai multe organizatii din SUA si Europa care sa-i ajute pe cei afectati de noul coronavirus, relateaza EFE. "Sper ca transmisia acestui…

- Fanii formației byron au motive de bucurie: in aceasta seara, formația va susține un concert online iar recent grupul a lansat un nou single de pe albumul „Noua“, numit „Azi“. Videoclipul piesei este extras din sesiunea live, filmata de trupa la Cincșor, in județul Brașov, la inceputul lunii martie.…

- Muzicianul britanic Liam Gallagher va sustine, in luna octombrie, pe arena O2 din Londra, un concert caritabil pentru lucratorii NHS (National Heath Service). El se alatura, astfel, mai multor artisti britanici si irlandezi care planuiesc evenimente similare.

- Spitalele buzoiene fac pregatiri pentru a face fața in situația in care vor trebui sa primeasca bolnavi cu COVID19. Din fericire, alaturi de unitațile medicale se afla și autoritațile județene și municipale, dar și societatea civila. Managerii spitalelor au ținut sa mulțumeasca tuturor donatorilor și…