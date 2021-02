Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa atunci cand vine vorba despre viața sentimentala e foarte discreta. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre relația pe care o are de 4 ani cu partenerul sau, dar a marturisit ca nu-și dorește sa se casatoreasca!

- Actrița Andreea Perju este mama și soție și pare ca totul ii merge ca pe roate. In realitate, casnicia ei nu a fost lipsita de probleme. Vedeta a fost foarte aproape de desparțire, dupa ce se distanțase prea mult de soțul ei.

- Este caștigatoarea a doua sezoane ”Puterea Dragostei”, și-a construit o comunicate de invidiat pe Instagram și este cautata de televiziuni, crescand audiența cu fiecare apariție. Este vorba despre Bianca Comanici, care, deși recunoaște ca nu este o impatimita a modei, i-ar face placere sa participe…

- A fost spectacol in toata regula in plina pandemie. Personajele principale au fost celebrii Dan Bittman, Mugur Mihaiescu și Radu Pietreanu. Astfel, ca liderul de la Holograf și cei de la ”Vacanța mare” au cantat la un chef facut in plina pandemiem intr-un loc care seamana mult cu un pub din Centrul…

- Roxana Vașniuc se mandrește cu o cariera in televiziune, o fetița frumoasa și un iubit care, acum, ii face toate poftele. Totuși, exista anumite lipsuri, din cauza carora nu se simte o femeie, cu adevarat, implinita. Vedeta are planuri mari, pe care spera sa le indeplineasca, in viitorul apropiat.

- Iranul a respins sambata dezaluirea de vineri a publicatiei New York Times citand oficiali din cadrul serviciilor de informatii conform careia numarul doi al al-Qaida, Abdullah Ahmed Abdullah, a fost lichidat in secret in luna august in Iran. Presa iraniana de atunci a scris ca atacul i-a vizat pe un…