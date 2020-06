Arabia Saudita a "fortat" trei nave iraniene "sa se retraga" din apele sale teritoriale, dupa tiruri de avertisment, au anuntat sambata mass-media oficiale, noteaza AFP. "Joi, la orele 18.30, paza de coasta a reperat trei vase iraniene care intrasera in apele teritoriale saudite", a indicat agentia de presa oficiala SPA. Navele "au refuzat sa se conformeze" in pofida avertismentelor, dupa care "au fost trase focuri de avertisment, ceea ce le-a fortat sa se retraga", a adaugat SPA, fara sa precizeze tipul de vase implicate in incident. Tara majoritar sunnita, Arabia Saudita si-a suspendat relatiile…