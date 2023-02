Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un inceput de an in forța, care a presupus promovarea in cadrul unora dintre cele mai mari manifestari expoziționale de peste hotare, județul Maramureș este promovat și pe plan intern, in cadrul ediției de primavara a Targului de Turism al Romaniei 2023. In perioada 23-26 februarie, cele mai apreciate…

- In perioada 12-14 februarie, la Milano, Italia, s-a desfașurat targul internațional de turism BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, o manifestare de anvergura care imbina formatul „business-to-consumer” cu cel „business-to-business”. Prima zi a evenimentului a fost dedicata publicului larg, iar urmatoarele…

- Sambata, 17 decembrie, in Muzeul Satului din Baia Mare a avut loc cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, un proiect de suflet prin care sunt promovate datinile și obiceiurile asociate acestei frumoase sarbatori. Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”,…

- Desfașurata sambata, 17 decembrie, la Muzeul Satului din Baia Mare, cea de-a XIV-a ediție a tradiționalului „Craciun in Maramureș” a fost una reușita, cu toate ca ploaia a dat multa bataie de cap participanților. Grupurile de colindatori au atras ca un magnet participanții, care au gustat și in acest…

- Doi invitati speciali la evenimentul „Craciun in Maramures”. Este vorba despre celebrul Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni. Editia din acest an a evenimentului are loc in 17 decembrie, „Doi invitati speciali si-au anuntat prezenta la eveniment. Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni, cunoscuti…

- S-a incheiat si Targul de Turism de la Barcelona. La IBTM World, cel mai mare targ din lume pe sectorul MICE – turismul de eveniment – organizat in format Business to Business (B2B), Județul Maramures a participat ca expozant in standul Romaniei, pus la dispoziție de Ministerul Antreprenoriatului si…