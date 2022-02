Rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022 Team Romania se pregatește pentru Ceremonia de Inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna Beijing 2022. Sportiva care va purta drapelul pentru Romania la Ceremonie este Andreea Grecu de la disciplina bob. Delegatia Romaniei a participat cu 22 de sportivi la Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat a fost locul 9 ocupat in proba de sanie – stafeta echipe. 5 februarie Schi sarituri. Daniela Vasilica Haralambie s-a clasat pe locul 25 – dupa ce in prima mansa, a zburat 88,5 m si a acumulat 83 puncte, ocupand pozitia 19, iar in mansa finala saritura sa a masurat 79,5 m si a acumulat 73,2 puncte – total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

