Stiri pe aceeasi tema

- Comisia ia masuri juridice impotriva Romaniei și altor 14 state membre pentru a intensifica prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive. Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia și Slovacia nu au reușit sa stabileasca,…

- Green Genius, unul dintre principalii dezvoltatori europeni de energie regenerabila, intentioneaza sa construiasca in Romania, pana in 2025, centrale solare fotovoltaice cu o putere instalata totala de peste 500 MW pentru a genera energie verde, proiect in care vrea sa investeasca aproximativ 450 de…

- ”Green Genius, unul dintre principalii dezvoltatori europeni de energie regenerabila, intentioneaza sa construiasca in Romania, pana in 2025, centrale solare fotovoltaice cu o putere instalata totala de peste 500 MW pentru a genera energie verde, curata. Potrivit reprezentantilor Green Genius, compania…

- Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca specializata din domeniul productiei de autovehicule si al altor activitati conexe din Romania.Practicile, numite "no-poach", prin care companiile…

- Vanzarile totale ale marcii Dacia au ajuns in 2021 la 537.095 de unitati, in crestere cu 3,1% fata de anul precedent, iar in Europa Dacia a atins in 2021 o cota de piata record de 6,2% in segmentul vanzarilor catre clientii particulari, devenind in premiera a treia marca cea mai vanduta in randurile…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a consumului din UE, ajungand de la 74% din media UE in 2018, la 60% din media UE in 2020, arata datele Eurostat. Topul consumatorilor din UE Alte state unde acesta s-a majorat semnificativ sunt Danemarca, Polonia, Ungaria, Lituania si Bulgaria. Cele mai importante…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale atentioneaza despre necesitatea prezentarii Certificatelor de viata de catre beneficiarii de pensii stabilite in baza prevederilor acordurilor internationale de securitate sociala, semnate cu urmatoarele state: Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Estonia, Cehia,…