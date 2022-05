Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele tragice pare ca nu se mai opresc in Romania! La doar doua zile de la inmormantarea Iuliei cu cei doi copii alaturi de care s-a aruncat de pe bloc, in Timișoara, o situație asemanatoare s-a intamplat azi in Bacau. Un bebeluș de patru luni și un copil de 5 ani au fost aruncați in rau de tatal…

- Armata rusa a continuat bombardamentele in Ucraina, si in a doua zi de Paste. Ocupanții au lovit din nou in vestul si in centrul tarii, dincolo de ofensiva din est. Rachete au cazut atat in Liov, cat si in alte cinci gari. Tot azi, noi atrocitați au ieșit la iveala. The Guardian scrie ca autopsiile…

- Medicii spun ca, in prezent, se inregistreaza mai multe cazuri de gripa și ca a crescut numarul consultațiilor in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor pentru copii, comparativ cu ultimii doi ani. Explicațiile sunt multiple. La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din…

- Cei doi copii, de 6 si 10 ani, care au fost scosi din casa care a luat foc zilele trecute in comuna Tacuta din Vaslui se afla internati in continuare in spital, avand o evolutie favorabila. Raman insa pentru moment sub supravegherea personalului medical de la Anestezie si Terapie Intensiva - Arsi. Dupa…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca 11 copii din Ucraina care sufera de mai multe boli vor fi tratați in spitalele din Augsburg, din regiunea germana Schwaben. Gheorghe Flutur a spus ca in cursul zilei de miercuri, in vama Siret au ajuns trei ambulanțe și un ...

- Larisa, fetița de 13 ani lovita de tren in gara din Bacau pe 25 ianuarie și ajunsa in stare grava la Spitalul de Copii din Iași, a fost externata miercuri, 16 ianuarie, dupa ce a trecut prin patru intervenții chirurgicale majore. I-a fost salvat piciorul drept, iar medicii sunt optimiști ca-și va recapata…