Joi, 1 iunie 2023, Loteria Romana a organizat noi trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Rezultate LOTO joi 1 iunie 2023 Rezultate JOKER: 14, 42, 39, 34, 45 +15 Rezultate Loto 5 din 40: 24, 12, 40, 4, 18, 7 Rezultate Loto 6 din 49: 6, 41, 33, 17, 2, 13 Rezultate Noroc: 7 1 5 3 4 6 4 Rezultate Noroc Plus: 3 5 7 7 0 7 Rezultate Super Noroc: 5 0 2 4 8 9 La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 43,36 milioane de lei (8,74 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,28 milioane de lei (peste 1,26…