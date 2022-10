Rezultatele înregistrate marți, în grupele Champions League. Manchester City s-a calificat în optimile de finală Cu doua etape inainte de finalul grupelor, Manchester City s-a calificat deja in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Campioana Angliei a incheiat la egalitate, scor 0-0, cu FC Copenhaga, iar in aceeași grupa Borussia Dortmund si Sevilla au remizat 1-1. Campioana, intr-un meci in care a ratat un penalty si a jucat o ora in inferioritate numerica. Real Madrid, a evitat in extremis prima sa infrangere in grupa, scor 1-1 cu Sahtior Donetk, la Varsovia. Ucrainenii au deschis scorul prin Oleksandr Zubkov (46), dar fundasul german Antonio Rudiger a egalat pentru madrileni in minutele aditionale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Liga Campionilor la fotbal, marți seara, sunt programate primele partide din cea de-a 4-a etapa a fazei grupelor. In grupa E: AC Milan-Chelsea Londra și Dinamo Zagreb-FC Salzburg. Inaintea acestor jocuri, in clasament conduce Salzburg cu 5 puncte, fiind urmata de Chelsea și AC Milan, cu cate 4 puncte.…

- Marți se joaca primele 8 partide din etapa a 4-a din grupele Ligii Campionilor. Cel mai interesant duel al serii este cel de pe San Siro, dintre AC Milan și Chelsea. Ciprian Tatarușanu e anunțat titular la gazde Programul complet al Ligii Campionilor Grupa E AC Milan - Chelsea, live de la 22:00 Click…

- Miercuri, 14 septembrie, in etapa a 2-a a grupelor UEFA Champions League, ediția 2022-2023, au fost programate noua jocuri: Glasgow Rangers – SSC Napoli 0-3 in grupa A; AC Milan – Dinamo Zagreb 3-1 și Chelsea Londra – Salzburg 1-1 in grupa E; Shakhtar Donetsk – Celtic Glasgow 1-1 (la Varșovia) și Real…

- Suporterii echipei Celtic Glasgow au afisat bannere ofensatoare la adresa monarhiei britanice, la meciul disputat miercuri impotriva formației Sahtior Dokețk, scor 1-1 (Champions League, Grupa F).

- Grupele Champions League continua astazi cu partidele din etapa #2. De la 19:45 incep confruntarile AC Milan - Dinamo Zagreb și Șahtior - Celtic. Toate partidele sunt LIVE pe GSP.ro. Programul complet din Liga Campionilor GRUPA A Rangers - Napoli, live de la 22:00 Live + Statistici GRUPA E AC Milan…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Etapa #1 din faza grupelor Ligii Campionilor 2022-2023 incepe marți. Duelul serii e PSG - Juventus, de la ora 22:00. Toate partidele sunt live pe GSP.ro. Programul complet al grupelor Ligii Campionilor Grupa E Dinamo Zagreb - Chelsea, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Salzburg - AC Milan,…

- Tragerile la sorti pentru componența grupelor Ligii Campionilor au avut loc, joi seara, la Istanbul. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost repartizata in Grupa F, alaturi de RB Leipzig, Sahtior Donetk si Celtic Glasgow. Iata componenta grupelor: Grupa A: Ajax Amsterdam (Olanda), Liverpool (Anglia),…